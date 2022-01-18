"Никаких локдаунов в масштабе всей страны не обсуждается. Что касается отдельных элементов ограничений и того самого локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что "от региона к региону ситуация может меняться".

"Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия", — заявил представитель Кремля.