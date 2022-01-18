Ранее в январе Тбилисский городской суд вынес постановление о начале делопроизводства по банкротству авиаперевозчика в связи с задолженностью в размере 176 млн лари ($56,8 млн).

Согласно материалам суда, финансовый кризис в авиакомпании был вызван пандемией COVID-19, что стало причиной невозможности осуществления авиарейсов. В итоге авиаперевозчик задолжал десяткам фирм и 16 тыс. пассажиров за проданные билеты. При этом суд принял во внимание, что у менеджмента Georgian Airways есть проект преодоления кризиса. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что, по мнению суда, может обеспечить ее восстановление.

Но владельцы компании — бизнесмен Давид Гаиашвили (80%) и ООО Georgia Air Service (20%) — в итоге приняли решение о ее продаже.

Авиакомпания была создана в сентябре 1993 года под названием Airzena. С 1999 года она стала национальным перевозчиком Грузии. В августе 2004 года Airzena была переименована в Georgian Airways.

Авиационный флот Georgian Airways состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737, Embraer и CRJ.