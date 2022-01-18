"Мировой туризм пережил подъем в 2021 году на 4% по сравнению с 2020 годом – с 400 млн международных прибытий (поездки с ночевками) до 415 млн. Но по сравнению с 2019 годом падение составляет 72%, что делает 2021 год вторым худшим годом для туризма за всю историю после 2020 года, когда падение составило 73%", — сообщает организация.

Она отмечает, что растущие темпы вакцинации и некоторое смягчение ограничений на поездки позволили увеличить число поездок. Во второй половине 2021 года международный туризм начал потихоньку восстанавливаться и снижение по сравнению с тем же периодом 2019 года составило 62%. При этом в декабре оно выросло до 65% из-за влияния штамма "омикрон".

"Темпы восстановления остаются медленными и неравномерными во всех регионах мира из-за разной степени вакцинации и строгости ограничений. Лучшие показатели прироста по сравнению с 2020 годом – в Южной Европе и Центральной Америке (плюс 57 и 54% соответственно), хотя и они остаются более чем наполовину ниже уровня 2019 года. Улучшили ситуацию также Северная Америка, а также Центральная и Восточная Европа (плюс 17 и 18% соответственно)", — говорится в отчете UNWTO.

В Африке прирост числа международных прибытий составил 12% по сравнению с 2020 годом. На Ближнем Востоке оно упало на 24% по сравнению с 2020 годом и на 74% по сравнению с 2019. В Азиатско-Тихоокеанском регионе отставание от 2020 года составляет 65%, а от 2019 – 94%, так как в этом регионе многие направления остаются полностью закрытыми.

Экономический вклад туризма в мировую экономику в 2021 году UNWTO оценивает в $1,9 трлн.

"Это выше, чем в 2020 году ($1,6 трлн), но более чем вдвое ниже, чем в 2019 ($3,5 трлн). Экспортные доходы от международного туризма могут превысить $700 млрд. Рост по сравнению с 2020 годом связан с более высокими расходами на поездки. Но в 2019 году этот показатель составлял $1,7 трлн", — сообщает организация.

Средние траты за поездку, по оценке UNWTO, выросли с $1,3 тыс. в 2020 году до $1,5 тыс. в 2021. Как уточняется, это связано с увеличением длительности поездок и ростом стоимости транспорта и проживания.

Эксперты UNWTO прогнозируют улучшение ситуации в 2022 году, особенно в его третьем квартале. Но большинство из них (64%) теперь ожидают, что международные прибытия вернутся к уровню допандемийного 2019 года только в 2024 году, а не в 2023, как предполагалось ранее.