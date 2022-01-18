По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" расходы были исполнены на 93,4% (38,315 млрд рублей), "Здравоохранение" — на 95,2% (243,35 млрд рублей). Также на 95,2% исполнены расходы на проект по малому и среднему предпринимательству.

Лучше всего были исполнены расходы по проектам "Жилье и городская среда" — 99,8% (262,97 млрд рублей), "Безопасные качественные дороги" — 99,8% (364,2 млрд рублей), "Наука и университеты" — 99,4% (80,114 млрд рублей) и "Международная кооперация и экспорт" — 99,2% (124 млрд рублей).

Расходы на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) исполнены на 98,8%.

По проектам "Демография" и "Культура" расходы исполнены на 98,7% и 98,8%, соответственно. Расходы на проект "Экология" выполнены на 97,7%, "Производительность труда" — 97,9%, "Цифровая экономика РФ" — 95,8%.