По данным ГК "Большой Вудъявр", скорость ветра на склоне и на вершине горы Айкуайвенчорр достигает 24 м/с. В связи с непогодой южный склон горы закрыт, работают северный склон и учебные зоны катания.

ГК "Кукисвумчорр" на одноименной горе во вторник не работает по метеоусловиям.

Кроме того, остается закрытым экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня".

Как сообщалось, в понедельник горнолыжные комплексы в Хибинах закрылись, так как в Кировске, где сосредоточены ГК, был ветер до 30 м/с и объявлено штормовое локальное опасное явление.

Накануне на севере Мурманской области была метель и ветер до 27 м/с. Из-за плохой видимости было перекрыто движение на трех участках федеральной трассы "Кола", а также на ряде региональных дорог. Кроме того, в течение 23 часов был закрыт аэропорт "Мурманск".