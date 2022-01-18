"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2022 году пройдет с 26 августа по 4 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь", — сказали в дирекции.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" прошел в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID free.

В 2021 году на Красной площади выступили 29 военно-оркестровых, творческих и конных коллективов из пяти стран — России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. По словам руководителя дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергея Смирнова, общее количество участников составило 1698 человек, а в сводный оркестр вошли 1,2 тыс. музыкантов.