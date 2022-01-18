"В России возобновляются продажи туров по программе туристического кешбэка. Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, а в речные круизы – с начала навигации и до 1 июня. В новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения. Для туристов доступно более 2 млн предложений", — рассказали в ведомстве.

Как напомнили в Ростуризме, на 2022 год в рамках нацпроекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, которую цитирует пресс-служба, очередной этап кешбэка охватывает период, когда можно выбирать активный зимний отдых, востребован санаторно-курортный, а также культурно-познавательные поездки по всей стране.

"И как раз сейчас, в отличие от пиков сезона и новогодних праздников, гораздо меньше ажиотажа. Соответственно, больше выбор гостиниц, билетов, поэтому сами поездки можно спланировать гораздо дешевле, а с кешбэком получается двойная выгода", — пояснила она.

В сообщении ведомства также говорится, что для удобства туристов Ростуризм и Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустили колл-центр по вопросам работы программы туристического кешбэка. Линия по номеру 8-800-200-34-11 работает с 8:00 до 20:00 мск.

Основные условия программы остаются прежними. В акции участвуют все регионы страны, кешбэк будет составлять 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Посмотреть предложения туроператоров и отельеров можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

Программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей.