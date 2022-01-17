Между тем пассажиропоток остается на 64,8% ниже допандемийного 2019 года, сообщается в пресс-релизе компании-оператора Fraport.

Количество взлетов и посадок самолетов в прошлом году подскочило на 23,4% — до 261,9 тыс. Относительно уровня 2019 года показатель сократился на 49%.

Между тем объем грузовых перевозок и почтовых отправлений увеличился на 18,7% относительно прошлого года и составил максимальные в истории 2,32 млн тонн. Даже по сравнению с доковидным годом перевозки грузов увеличились на 8,9%.

В декабре услугами аэропорта воспользовались 2,7 млн человек — в три раза больше, чем в декабре 2020 года. Число взлетов и посадок выросло более чем в два раза, до 27,95 тыс. Объем перевозок грузов и почты увеличился на 6,2% и достиг 197,1 тыс. тонн — это лучший месячный показатель с декабря 2007 года.

"Ситуация в нашей отрасли останется крайне волатильной и динамичной в 2022 году. На данном этапе никто не может предсказать, как будет развиваться пандемия в ближайшие месяцы. Связанные с этим — и зачастую непоследовательные — ограничительные меры продолжат оказывать сильное негативное влияние на авиационную отрасль. Несмотря на эти неопределенности, мы придерживаемся оптимистичного взгляда на этот год. Мы ожидаем, что пассажиропоток снова существенно восстановится весной", — сказал главный исполнительный директор Fraport AG Штефан Шульте.

Группа Fraport также обнародовала данные об аэропортах в других странах, которыми она управляет.

Так, в аэропорту имени Йоже Пучника (Любляна, Словения) группа в 2021 году обслужила 421,9 тыс. пассажиров (рост на 46,4%), а два аэропорта в Бразилии, в городах Форталеза и Порту-Алегри, — 8,8 млн пассажиров (+31,2%).

В Лиме (Перу) пассажиропоток увеличился на 53,6% и составил около 10,82 млн человек.

В Греции, где Fraport управляет 14 воздушными гаванями, было зафиксировано восстановление перевозок более чем в два раза, до 17,4 млн пассажиров.

Совокупный пассажиропоток аэропортов в Варне и Бургасе (Болгария) увеличился на 87,8%, составив около 2 млн человек.

Аэропорт Антальи (Турция) обслужил за минувший год порядка 22 млн человек, что более чем в два раза лучше показателя 2020 года.

Международный аэропорт Сианя (Сяньян) в Китае стал единственным в группе аэропортов Fraport, зафиксировавшим спад по итогам минувшего года — аэропорт принял 30,1 млн пассажиров, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. Пассажиропоток активно восстанавливался большую часть года, однако резко упал в декабре (на 72%) из-за локдауна, введенного в городе из-за распространения коронавируса.

Пассажиропоток петербургского "Пулково" увеличился на 64,8% — до примерно 18 млн человек, практически достигнув показателей 2019 года (снижение на 7,9%). В декабре аэропорт принял 1,4 млн пассажиров, что на 67,8% лучше показателя 2020 года и на 3,3% больше, чем в декабре 2019 года.