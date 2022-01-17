"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС совет обновил список стран, специальных административных районов и других субъектов, а также территориальных органов, для которых должны быть сняты ограничения на поездки. Так, из списка были исключены Аргентина, Австралия и Канада", — говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В результате в "льготном" списке остались 14 стран: Бахрейн, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Уругвай, Чили, Южная Корея и Китай (при условии соблюдения взаимности).

Ограничения на поездки также должны быть постепенно сняты для специальных административных районов Китая — Гонконга и Макао. По категории других субъектов и территориальных органов рекомендовано снятие ограничений для Тайваня.

В соответствии с рекомендацией жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана расцениваются как резиденты ЕС.

Рекомендация Совета ЕС распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским соглашением — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию.

Критерии для определения третьих стран, для которых рекомендуется снять действующие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и меры противодействия COVID-19, а также достоверность информации и надежность источников данных. Взаимность тоже должна учитываться в каждом конкретном случае.