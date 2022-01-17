По данным Мурманского гидрометцентра, в Кировске, где находятся ГК, ветер в порывах до 25-30 м/с, объявлено штормовое локальное опасное явление.

В результате не работают ГК "Кукисвумчорр" и ГК "Большой Вудъявр", следует из информации на страницах комплексов в соцсетях. Кроме того, из-за непогоды в понедельник закрыт экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня".

По данным администрации Кировска, непогода привела к закрытию проезда по дороге Кировск-Апатиты. Движение транспорта непосредственно в Кировске ограничено, по ряду дорог разрешен проезд только спецтранспорту и автобусам.

Как сообщалось, в понедельник на севере Мурманской области метель и сильный ветер. Из-за плохой видимости перекрыто движение на трех участках федеральной трассы "Кола", а также на ряде региональных дорог. Также до 19:00 мск закрыт аэропорт "Мурманск". Кроме того, в порту Мурманска приостановлены погрузочные работы.