Согласно документу, рестораторы смогут заключать договоры на установку веранд по упрощенной схеме — без проведения аукционов.
При этом такие нестационарные павильоны должны примыкать к зданию, в котором располагается ресторан или кафе.
Согласно документу, рестораторы смогут заключать договоры на установку веранд по упрощенной схеме — без проведения аукционов.
При этом такие нестационарные павильоны должны примыкать к зданию, в котором располагается ресторан или кафе.
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