"Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения", — написал Володин в своем телеграм-канале.

Правительство РФ внесло законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в Госдуму 12 ноября. В соответствии с ними, QR-коды с 1 февраля должны были стать обязательны в РФ. В правительстве называли законопроекты экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с пандемией и низком уровне вакцинированности населения.

При этом уже в декабре законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения Госдумы. Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что законопроект о QR-кодах требует дополнительной проработки в регионах. Он заверил, что никаких опрометчивых решений по этому поводу не будет допущено.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. Однако 13 января информированный источник в парламенте сообщил "Интерфаксу", что проект закона, как ожидается, будет отложен по совокупности факторов.

В конце прошлой недели вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ откладывает на неопределённый срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов, так как предложенные меры касались штамма COVID-19 "дельта", но вариант "омикрон" связан с новыми вызовами.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак также заявил, что рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах должно быть отложено.