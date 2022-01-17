Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СЖД, на этом маршруте по-прежнему будут задействованы пригородные поезда на локомотивной тяге. Рельсовый автобус заменит один из них. При этом расписание поездов не изменится, стоимость билетов останется прежней, а все льготы, действующие на пригородных поездах, сохранятся.

По будням "Орлан" будет отправляться из Рыбинска в Ярославль в 7:03, из Ярославля в Рыбинск — в 18:36. С 22 января он выйдет по маршрутам поездов выходного дня из Рыбинска в 8:16, из Ярославля — в 17:28.

РА-3 "Орлан" — современный дизель-поезд малой составности (два или три вагона) отечественного производства, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог.