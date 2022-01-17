"Принять исчерпывающие меры по ускорению реализации в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проектов по развитию туристской инфраструктуры и обеспечить увеличение числа предусмотренных такими проектами объектов, вводимых в эксплуатацию в 2022–2023 годах. Доклад – до 1 июня 2022 г., далее – один раз в полгода", — говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" был утвержден в августе 2021 года. На его реализацию до 2030 года из федерального бюджета планируют направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей – из средств регионов. Это позволит нарастить внутренний туристический поток к 2030 году с 65 млн до 140 млн поездок в год, а количество рабочих мест в отрасли – до 4,7 млн. Экспорт туруслуг принесет стране $22,5 млрд.