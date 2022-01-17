"Традиционно наибольшее количество гостей предпочли горнолыжные курорты Домбай и Архыз, также достаточно высокий туристический поток зафиксирован на территории Тебердинского национального парка", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благоприятные природно-климатические условия и системы искусственного оснежения позволят продлить горнолыжный сезон на курортах КЧР до апреля.

Как сообщалось, с 1 ноября 2021 года в КЧР заселение в гостиницы возможно только с QR-кодом сертификата о прививке от COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом при официальном медотводе от вакцинации.

Вместе с тем, на объектах туриндустрии усилен контроль за соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности.