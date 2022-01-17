Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, а в речные круизы – с начала навигации и до 1 июня.

Основные условия программы остаются прежними. В акции участвуют все регионы страны, кешбэк будет составлять 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Посмотреть предложения туроператоров и отельеров можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

Программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году. С начала 2021 года ей воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей. По оценкам Ростуризма, программа позволила восстановить внутренний туризм, пострадавший от пандемии коронавируса.