С его помощью гости города смогут узнать, в каких заведениях подают блюда разных национальных кухонь, где можно присоединиться к кулинарным мастер-классам и какие "вкусные" мероприятия проводятся в городе.

"Кроме заведений общепита и разнообразных кулинарных традиций нашего города, из путеводителя гости узнают, где можно купить интересные сувениры, связанные с гастрономией", — цитирует пресс-служба директора комитета по развитию туризма города Дарью Санникову.

Представленная в путеводителе информация будет постоянно обновляться.

Путешественники смогут найти гастрономический путеводитель в гостиницах, на железнодорожных станциях, в аэропорту и в туристско-информационном центре. В ближайшее время его планируется оцифровать для удобства просмотра со смартфонов.