"Это еще раз подчеркивает последовательность наших действий по соблюдению всех экологических норм и требований безопасности при создании горнолыжного курорта "Лагонаки". Мы всегда говорили о том, что курорт не планируем и не будем строить на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива", — написал он.

По словам главы региона, при таком подходе уникальные природные комплексы и объекты Лагонакского нагорья не будут затронуты. Теперь это закреплено распоряжением правительства России.

Кумпилов добавил, что и "в дальнейшем при реализации проекта правительство республики будет строго придерживаться принципиальной позиции по сохранению уникального природного наследия Адыгеи и устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона".