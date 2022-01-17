"Реализация плана по усовершенствованию инфраструктуры культового объекта обойдется в $35,4 млн. Проект направлен на рост числа посещений туристами Стены Плача за счет повышения доступности общественного транспорта, разработки новых образовательных программ и реализации уже существующих проектов развития туристической инфраструктуры возле стены", — пишет издание.

По словам премьер-министра Израиля Нафтали Бенета, ежегодно миллионы туристов и паломников посещают Стену Плача в Иерусалиме. Власти надеются, что пятилетний план модернизации позволит значительно увеличить турпоток к достопримечательности и повысить комфорт посетителей.

Стена Плача в Иерусалиме – главная святыня в иудаизме и одна из самых известных религиозных достопримечательностей Израиля. Между камней стены принято вкладывать записки с просьбами и посланиями к богу.