Перевозки на международных воздушных линиях, все еще существенно ограниченных из-за COVID-19, сократились на 61%, но на внутренних маршрутах они, напротив, заметно выросли — на 22%. Показатели в абсолютном выражении в МАА не уточнили.

В декабре падение общего пассажиропотока к 2019 году составило 5% (-43% на международных линиях, +14% — на внутренних).

Данные МАА включают перевозки как российских, так и иностранных авиакомпаний. Пассажиропоток только российских авиаперевозчиков в 2021 году составил около 112 млн человек, сообщил ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев. Относительно 2020 года, когда было перевезено 69,2 млн человек, это больше на 62%, в сравнении с показателем 2019 года (128 млн человек) — на 13% меньше.