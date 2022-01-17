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Пункты про законопроект о QR-кодах уберут из перечня поручений Путина

МОСКВА. 17 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Перечень поручений президента РФ по итогам съезда РСПП в части, касающейся так называемого проекта закона о QR-кодах, будет скорректирован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В конце прошлой недели Голикова (вице-премьер Татьяна Голикова — ИФ) выступала и сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что изменились эпидемиологические обстоятельства, что было, в свою очередь, спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волна "омикрон". Поэтому первый и второй пункты (поручений) мы, конечно, их будем убирать, аннулировать", — сказал Песков.

Первый и второй пункты документа, который по итогам съезда, прошедшего 17 декабря прошлого года, был опубликован на сайте Кремля, содержали поручение кабинету министров совместно с работодателями и общественностью доработать законопроект и обеспечить создание инфраструктуры, необходимой для его реализации.

В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ откладывает на неопределённый срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов.

"Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", сейчас это будут новые вызовы", — сказала вице-премьер.

Законопроект о введении QR-кодов в первом чтении был принят Госдумой в декабре 2021 года. К первому чтению к проекту закона был принят проект постановления, в котором Дума рекомендует правительству до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать ряд вопросов. Однако никаких документов из правительства по реализации этих норм в Думу не поступало.

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