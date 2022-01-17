"За весь прошлый год в столице Татарстана побывало 3 млн гостей. По сравнению с прошлым пандемийным годом — это очень значимая цифра. По основным показателям туризм Казани вышел на уровень 2018 года, когда город посетили 3,2 млн туристов", — сказала Санникова.

В 2020 году из-за пандемии турпоток в Казань снизился до 1,7 млн человек.

На новогодние праздники в этом году в столицу Татарстана прибыло 138 тыс. человек.

В статистику не попали те туристы, которые останавливаются в апартаментах, арендуют квартиры и приезжают к родственникам, отметила Санникова.

Средняя загрузка отелей в 2021 году составила 60%, самый большой процент среднемесячной загрузки — от 83 до 86% — пришелся на летние месяцы.

Больше всего туристов приезжало из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Иностранные туристы чаще всего приезжали из Турции, Египта, Казахстана, Китая, Индии и Украины. Число гостей из Египта увеличилось на 149%.

Традиционно основными точками притяжения туристов в Казани являются Кремль — его посетили 3,03 млн гостей, пешеходная улица Баумана, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная, аквапарк "Казанская Ривьера" и многочисленные музеи города.

В число новых "магнитов" для путешественников недавно вошел вновь возведенный собор Казанской иконы Божией матери, экстрим-парк "Урам" и мультимедийный центр "Союзмультпарк".

Существенно вырос в прошлом году пассажиропоток в аэропорту Казани — он обслужил более 3,8 млн пассажиров. Годом ранее пассажиропоток составил 2,1 млн пассажиров.

В сегменте речных перевозок пассажиропоток с 55,3 тыс. человек в 2020 году вырос до 100,3 тыс. человек в 2021 году.