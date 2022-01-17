"Премия была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта. В этом году победителями World Ski Awards стали 26 курортов, по одному в каждой стране (17 – в Европе, 4 – на двух американских континентах, 5 – в Азии и Океании", — сообщает пресс-служба курорта.

В пресс-службе отметили, что международная премия World Ski Awards – это своеобразная визитная карточка, которая свидетельствует о высоких стандартах сервиса и объектов инфраструктуры.

"Мы рассматриваем эту награду как знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается и оперативно отвечает на вызовы современного мира. "Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений. В этом зимнем сезоне открыты новые горнолыжные трассы, таким образом гостям предлагается самая большая в России зона катания — 105 км. Запущены новые подъемники — теперь их 32. Впервые в нашей стране горный курорт предложил регулярные вертолетные экскурсии и трансфер в аэропорт", — цитирует пресс-служба заместителя гендиректора курорта по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного.

Как уточнили в пресс-службе, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, за прошлый год курорт принял около 5 тыс. иностранных гостей, живущих и работающих в России.