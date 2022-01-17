"По решению республиканской специальной комиссии с 15 января введены новые правила для въезда в Узбекистан. Все пассажиры старше двух лет, прибывающие в Узбекистан из-за границы, должны пройти обязательное тестирование на коронавирус в международных аэропортах республики. Также им потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета", — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Экспресс-тестирование по прибытии вводится в республике уже в третий раз.

Как отметили в Uzbekistan Airways, экспресс-тест обойдется примерно в $5, его нужно оплатить в аэропорту. Далее пассажир проходит тестирование, после которого на паспорт наклеивается штрих-код. Результаты теста будут получены в течение 15 минут. При выходе из терминала штрих-код сканируется, и пассажир получает результат теста на коронавирус. Если результат будет положительным, туристу придется соблюдать 10-дневный карантин.

Что касается ПЦР-теста, то справка должна быть оформлена на русском или английском языке и выдана лабораторией, отвечающей стандартам качества Узбекистана. При отсутствии действительной справки с отрицательным результатом теста, пассажирам будет отказано в регистрации на рейс.

"Сертификат о вакцинации на данный момент не является достаточным условием для въезда в Узбекистан", — подчеркнули в авиакомпании.

Ранее ПЦР-тест для поездки в Узбекистан можно было сделать не ранее чем за 72 часа до вылета.