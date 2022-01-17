"Апелляционным постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда КБР постановление Нальчикского горсуда в отношении обвиняемого Дениса Алимова отменено. По материалу принято новое решение. Срок содержания под стражей продлен до 24 февраля 2022 года включительно. Алимов взят под стражу в зале суда", — сказал собеседник агентства.

В декабре 2021 года Нальчикский горсуд смягчил меру пресечения организатору восхождения на Эльбрус, заменив содержание под стражей на домашний арест.

23 сентября 2021 года группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. Еще 11 человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В рамках расследования дела о гибели альпинистов был задержан организатор восхождения на Эльбрус Денис Алимов. По информации СКР, во время допроса у следователя он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.