"Административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности" составили сотрудники полиции в аэропорту Сочи в отношении пассажира, отказавшегося выполнять требования режима повышенной готовности", — говорится в сообщении.

По данным полиции, из-за отказа надеть медицинскую маску командир экипажа принял решение отстранить пассажира от полета из Сочи в Екатеринбург.

Материал в отношении 33-летнего жителя Курганской области направлен в суд Адлерского района.