В том числе на внутренних воздушных линиях перевезено 2 млн 835 тыс. пассажиров, на международных — 1 млн 41 тыс. пассажиров.

По данным Минтранса Татарстана, в 2020 году аэропорт Казани обслужил 2 млн 171,6 тыс. пассажиров. Таким образом, в 2021 году пассажиропоток возрос на 78,5% относительно предыдущего года.

В сравнении с допандемийным 2019 годом прошлогодний пассажиропоток увеличился на 11,7%.

В 2021 году маршрутная сеть аэропорта Казани включала 73 направления, в том числе 30 международных. В маршрутную сеть аэропорта вернулись Будапешт, Ла-Романа, Ларнака, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада и другие популярные направления, возросло число рейсов в Стамбул. Появились новые маршруты: Каир, Пунта-Кана, Пафос, Ереван и Актюбинск. Запущена программа чартерных туристических рейсов Москва — Казань.