Решение было принято на основе информации, предоставленной TGA российским правительством при содействии посольства Австралии в Москве, отмечается в сообщении ведомства.

В нем говорится, что "признание Спутника расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей элитного спорта в нашу страну".

С момента последней прививки должно пройти не менее семи дней. Путешественники при въезде должны предоставить сертификат о полной вакцинации.