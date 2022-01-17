"По факту гибели 34-летнего мужчины территориальным следственным отделом СУ СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в понедельник.

В пресс-службе горного курорта "Газпром" "Интерфаксу" прокомментировали гибель горнолыжника.

"Произошел трагический случай: катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами "Курорта Газпром". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Фрирайд — это опасное и непредсказуемое увлечение. Просим всех воздержаться от неминуемых рисков, связанных с внетрассовым катанием", — отмечается в ответе на запрос агентства.

Ранее пресс-служба МЧС России предупреждала о снегопадах в Сочи, а также просила ограничить выход в горы и проявлять бдительность во время непогоды.