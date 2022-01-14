Она расположена в надворной части Зимнего дворца, где в своё время находились детские комнаты сыновей императора Николая I — Константина, Николая и Михаила.

Открытие приурочено сразу к нескольким памятным датам — 300-летию провозглашения России Империей и 300-летию Ништадтского мира, ознаменовавшего конец Северной войны и возвращение ранее утраченных в ходе русско-шведских войн земель. Вместе с тем экспозиция станет началом масштабного проекта, посвящённого празднованию 350-летию Петра Великого в мае 2022 года.

"Эпоха Петра I — это время фантастических изменений в России, становления нового светского искусства, время борьбы национального и европейского направлений в искусстве, отражавших сложную политическую и общественную жизнь того времени и подготовивших "Золотой век" Екатерины Великой", — отмечают в Эрмитаже.

Посетители смогут увидеть портреты выдающихся деятелей Петровской эпохи, мемориальные экспонаты, предметы, созданные руками самого Петра Великого.