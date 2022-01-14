"Пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, такую работу мы ведем с иностранными государствами. Либо иностранный либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев, если такие антитела у него будут", — сказала Голикова на брифинге в пятницу.

Ранее она сообщила, что нормативные документы для выдачи ковид-сертификатов по наличию антител правительство и Минздрав рассчитывают подготовить до 1 февраля.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. К первому чтению к проекту закона был принят проект постановления, в котором Дума рекомендует правительству до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать ряд вопросов. В частности, установить медицинские противопоказания к проведению прививки против новой коронавирусной инфекции; предоставить гражданам возможность посещать культовые здания и сооружения, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления QR-кодов. Также предполагалось, что обладатели положительного результата ПЦР-теста и антител к коронавирусу получат сертификат сроком на год. Количество антител измеряться не будет, учитываться будет лишь их наличие, говорится в постановлении Думы.

В пятницу, 14 января, Голикова сообщила, что "правительство, совместно с партией "Единая Россия", в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", которое ожидалось в январе.

В то же время во всех регионах РФ в той или иной степени используются сертификаты с QR-кодами для посещения общественных мест, которые выдаются сроком на год с момента последней вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания, а также на двое суток с момента получения отрицательного ПЦР-теста.