"Если говорить о сроках, мы предполагаем, что изменения в постановления правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мне говорили, до 1 февраля", — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу.

"Сегодня можем сказать, не до конца пока, но проанализировав базу Роспотребнадзора, мы видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу порядка 300 тыс. человек. Практически эти же люди в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют, а значит эти люди перенесли заболевание", — отметила вице-премьер.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заражений коронавирусом в РФ выросло в пятницу до 23,8 тыс. случаев на фоне распространения "омикрон"-штамма.