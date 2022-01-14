"До 1 марта 2022 года сохраняются все действующие ограничения. Так, допускается посещение ряда мероприятий и объектов жителями, достигшими 18 лет, только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа учреждений и организаций различных сфер, проведение мероприятий, не ограниченных постановлением, возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.

Режим повышенной готовности в регионе должен был действовать до 18 января.