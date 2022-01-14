«О внесении изменений в статью 256 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в части наделения правительства РФ полномочием по утверждению перечня стран, гражданам которых может быть выдана туристическая виза на основании подтверждения о бронировании места в гостинице)», — говорится в документе.

Согласно плану, МИД РФ должен предоставить законопроект в правительство не позднее марта 2022 года и в Госдуму – не позднее сентября.

Речь идет о постановлении о правилах оформления виз для иностранных туристов, принятом в сентябре 2021 года.

Как следует из документа, виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев или многократной на срок до шести месяцев.

Суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации по многократной визе устанавливается при оформлении визы уполномоченным государственным органом, но не более чем 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Оформить визу иностранный турист сможет только на основе подтверждения туроператора, состоящего в едином федеральном реестре, либо подтверждения о бронировании места в классифицированной гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц.

В обоих документах должны быть указаны номер туроператора в реестре и номер подтверждения о приеме интуриста либо номер свидетельства гостиницы в едином перечне и номер подтверждения о бронировании.