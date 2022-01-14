Программа предусматривает скидки от 5% до 20%. Критерии, в соответствии с которыми будет определён размер скидки, в сообщении не раскрываются.

Отмечается, что в планах повышенные скидки для многодетных семей и других социально незащищенных категорий. Кроме того, предполагается, что программа лояльности будет учитывать сезонные колебания: в периоды "низкого сезона" и будние дни будут предоставляться увеличенные скидки.

"С 18 января стартует первый этап программы, в рамках которого можно получить скидку на разовый подъем на одном подъемнике в секторе Е при оплате через турникет. С учетом того, как отработает система, в конце января в программу лояльности включат еще один подъемник (подбрасывающую канатную дорогу). Следующим этапом будет скидка на дневные ски-пассы. В перспективе предусмотрено расширение числа предпринимателей, участвующих в программе лояльности, а следовательно — расширение спектра услуг (подъемники во всех секторах Шерегеша, прокаты, гостиницы, кафе)", — говорится в сообщении.

Программа лояльности доступна только для жителей Кузбасса старше 18 лет, которые имеют регистрацию на территории региона и банковскую карту. Для скидки нужно зарегистрироваться в программе, посетив специализированные пункты, после этого с карты автоматически будет списываться уменьшенная стоимость услуги. В настоящее время в регионе открыто 19 пунктов регистрации. Программа для онлайн-регистрации пока находится в разработке.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. В сезоне 2020-2021 годов на курорте зафиксировано более 2 млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах.