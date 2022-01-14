"В регионе появляются новые музеи, восстанавливаются и реставрируются старые, но понятно, что сегодня нам нужно единое управление этим комплексом. Мы хотели, чтобы каждый музей жил не только своей жизнью, а был объединен в единый музейный комплекс, который был бы посвящен Ленинградкой битве. Поэтому нами было принято решение объединить их в музейный комплекс, он будет называться "Музей Ленинградской битвы", — заявил он на пресс-конференции в пятницу.

В комплекс войдут действующие сегодня музеи "Прорыв блокады Ленинграда", "Кобона: Дорога жизни", "Невский пятачок", новое музейное пространство в деревне Коккорево, а также мемориалы и памятные знаки Зелёного пояса Славы.

"Мы планируем, что до конца текущего года мы завершим все мероприятия по реорганизации юридического лица нового музея, и уже в следующий год мы войдем не только с точки зрения идеологической готовности, но и с точки зрения организационной: у нас уже будет новый музей, который будет называться, как сказал Александр Юрьевич, "Музей Ленинградской битвы", — добавил в свою очередь глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой .

Кроме того, глава региона сообщил, что в области планируется создание "Музея Партизанской славы" в Луге.

"Мы приняли решение о создании "Музея партизанской славы, посвященной партизанам Ленинградской области. Самое известное партизанское движение было в Лужском районе (...) Мы завершили работы по проектированию музея. Проект прошел экспертизу, сейчас определяемся с окончательной стоимостью проекта. Когда определимся с возможностью нашего бюджета по срокам финансирования, я думаю, что со следующего года мы в полном объеме начнем финансировать эти работы", — сказал Дрозденко.

Губернатор добавил, что общий срок реализации составит до пяти лет.

В музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни" входит "Дом Авиаторов" во Всеволожске, рассказывающий о вкладе отечественной авиации в победу в Великой Отечественной войне, и реставрирующийся музей в Коккорево, которые рассказывает о функционировании Дороги Жизни во время блокады.

Музей "Кобона: Дорога Жизни" открылся в 2015 году с постоянной экспозицией, а в сентябре 2020 года перед зданием музея был установлен памятный знак "Неизвестному водителю".

В 2018 году для посетителей открылся музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда": павильон "Прорыв", рассказывающий о Невском пятачке — плацдарме на левом берегу Невы, удерживаемом советскими войсками в битве за Ленинград.

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны.