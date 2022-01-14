Сегодня в 16:18 Евро поднялся выше 88 рублей впервые с 20 июля 2021 года

МОСКВА. 14 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Евро активно дорожает на "Московской бирже" в пятницу днем, его курс преодолел 88 руб./EUR1 впервые с 20 июля 2021 года. Доллар также демонстрирует высокие темпы роста, торгуясь по направлению к 77 руб./$1.

Курс евро составил 88,025 руб./EUR1 в 15:02 МСК, что на 69,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 76,8825 руб./$1, подорожав на 62,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,76 копейки — до 81,9 рубля.

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