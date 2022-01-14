70 пассажиров отправились из Екатеринбурга в Алма-Ату.

Отмечается, что 17 января в расписание авиакомпании вернется регулярный рейс из Екатеринбурга в Нур-Султан.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уральских авиалиний", из других городов России полеты в Казахстан также будут возобновлены.

Как сообщалось, авиакомпания 7 января отменила рейсы в Казахстан в связи с чрезвычайной ситуацией в стране.

В понедельник полеты в Казахстан возобновил "Аэрофлот", первый рейс из Москвы прибыл в Нур-Султан.

"Уральские авиалинии" открыли полетную программу в Казахстан из нескольких городов России с 20 декабря 2021 года. Рейсы выполнялись в Нур-Султан из Жуковского, Екатеринбурга и Красноярска, в Алма-Ату — из Санкт-Петербурга, Жуковского и Екатеринбурга.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.