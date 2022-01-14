"Принудительный спуск лавиноопасных очагов будет проводиться сегодня на горе Мусса-Ачитара силами Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы", — сказал сотрудник ЕДДС Карачаевского ГО, куда входит курортный поселок.

В администрации курортного поселка "Интерфаксу" уточнили, что в связи с противолавинными работами верхний пояс склона горы Мусса-Ачитара будет временно закрыт. Как сообщалось, в Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада, ожидаемого 15 января. В горах республики на высоте более 1500 метров прогнозируется повышенная лавиноопасность.