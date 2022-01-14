В прошедшие новогодние праздники Тюменскую области посетили почти 200 тыс. туристов из более чем 40 регионов России, а также из Белоруссии, Сербии и Израиля.
"Показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами", — отмечается в сообщении.
Особой популярностью у туристов пользуются термальные источники, в начале января там побывало свыше 68 тыс. человек.
Популярно у туристов также посещение Тобольска и Тюмени.
"За новогодние праздники 44 тыс. человек побывали на выставках и экскурсиях Тобольского музея-заповедника. Кроме того, гостей и жителей региона привлекает единственная в России четырехуровневая набережная реки Туры в Тюмени с двумя ледовыми катками и новогодними декорациями", — подчеркивается в пресс-релизе.