«Дайверы обнаружили акулу-мако неподалеку от закрытого отеля Sheraton Hurghada. Хищник плыл по поверхности воды и был дезориентирован. При ближайшем рассмотрении у акулы были замечены травмы заднего плавника и глаз», — пишет издание.

По словам главы морской ассоциации спасения и защиты окружающей среды в Хургаде Хасана эль-Тайеба, чистота морской воды у заброшенных пляжей приводит к тому, что у берегов появляются акулы. «Что касается причины травмы акулы-мако, то, скорее всего, хищник пострадал из-за попадания под винт морского судна. Ее появление у берега – это не поиск пищи или нападение, а способ попросить о помощи, как это бывает с дельфинами», — пояснил он.

Как отметил эль-Тайеб, акуле надо позволить оправиться от травмы и защитить ее от промысла, поскольку этот вид не менее важен для морской экосистемы, чем любой другой.

Между тем, на видеохостинге YouTube уже появилось несколько видео с акулой-мако, которые вызвали широкий общественный резонанс и опасения у некоторых туристов. Другие, в свою очередь, писали в комментариях о том, как им жалко пострадавшего хищника.

Акула-мако обитает повсеместно в водах умеренных и тропических морей, нередко появляются у берегов африканского континента. Она относится к типу достаточно крупных акул, средняя взрослая особь достигает длины около 3,2 метра и вести от 60 до 135 кг. Хищник не только большой, но и быстрый, он развивает скорость до 74 км/час.

Вес самой крупной акулы-мако составлял 600 кг, она была замечена у берегов Калифорнии в 2013 году.