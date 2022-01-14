«В период с 31 декабря по 9 января в санаториях и других объектах размещения Белокурихи побывало почти 10 тыс. гостей. Еще около 3 тыс. человек останавливались в так называемом теневом секторе. Люди приезжали на день-два, три или на все каникулы», — говорится в сообщении.

Как уточняют на курорте, наибольшим спросом у гостей пользовалась возможность покататься на горных лыжах – горнолыжные комплексы «Благодать» и «Мишина гора» были заполнены все дни с утра до вечера.

«По данным отдела по туризму и курортному делу администрации города, на прошлых новогодних каникулах в 2021 году было примерно такое же количество гостей, а до пандемии в 2020 – примерно на 500 меньше», — сообщает сайт курорта.

В то же время, как следует из данных сотового оператора МТС, число гостей курорта в этом году выросло в 2,5 раза.

«МТС при помощи Big Data проанализировала туристический поток в город-курорт Белокуриха во время новогодних каникул. В период с 30 декабря по 10 января количество гостей региона выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросло и число регионов, из которых они приезжали. Если раньше курорт посещали в основном жители соседних Кемеровской, Томской и Новосибирских областей, то в этом году, помимо сибиряков, значительную часть составили гости из центральной России, в том числе, Москвы», — сообщает пресс-служба оператора.

По его данным, самыми востребованными местами активного отдыха в Белокурихе оказались трассы «Катунь» и «Благодать», склон на горе «Церковка», горнолыжный спуск санатория «Россия». Повышенная активность пользователей в эти дни была отмечена и на озеро Лебедином, где зимуют лебеди-кликуны. Озеро находится в получасе езды от Белокурихи, поэтому гости курорта пользуются возможностью увидеть редких птиц и сделать красивые фотографии. В сравнении с прошлым годом объем скачанного интернет-трафика здесь также вырос на 20%.