Полеты будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.

"До конца 2021 года перелеты из Уфы в Волгоград выполняла авиакомпания Utair. Сейчас эти рейсы прекращены", — уточняется в сообщении.

Кроме того из-за роста пассажиропотока на московском направлении, общее количество ежедневных рейсов из башкирской столицы в Москву в сутки увеличено до 13: авиакомпания "ИрАэро" (базируется в международном аэропорту Иркутска) с 17 января запускает дополнительный прямой регулярный рейс из Уфы в аэропорт "Домодедово".

Перелеты будут осуществляться ежедневно, кроме субботы, на самолете Airbus A319 вместительностью 156 пассажиров. Время в полете составит около 2 часов.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ. В 2021 году авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток до 1,9 млн человек.

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 600 человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.