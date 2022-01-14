"Началась проверка по факту хулиганства туристки в Сочи", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВД Сочи в пятницу.

Собеседник отметил, что полицейские разыскивают 33-летнюю женщину, которая во время новогодних каникул поздно вечером пинала припаркованные на стоянке автомобили.

"Женщина ногами била по дверям машин, ряд из которых повредила", — подчеркнул представитель УВД.

Он уточнил, что повреждены "как минимум двадцать автомобилей".

В социальных сетях опубликовано видео, в котором женщина идет по паркингу, бьет ногами по автомобилям и поет "Гну свою линию". Видео снимал мужчина, который при этом уговаривал женщину прекратить хулиганить, но она в ответ только жаловалась на жизнь . В конце съемки туристка показала на видеокамеру свой паспорт.