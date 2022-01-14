"Ожидаемое время отправления воздушного судна — 7:40 по местному времени 15 января. Определяется складывающейся метеообстановкой в Южно-Сахалинске", — говорится в сообщении.

Рейс 6283 Москва — Южно-Сахалинск авиакомпании "Россия" за 12 января был отправлен в Хабаровск из-за метели в аэропорту назначения. Все это время люди находились в краевом центре.

"Авиакомпания располагала данными о длительном ухудшении погоды, перевозчик предоставил пассажирам по прилёту автобусы для размещения в гостиницах Хабаровска, где они обеспечены напитками и горячим питанием", — информирует пресс-служба.

Сообщается, что большинство из 196 пассажиров этого рейса размещены в гостиницах, десять остановились у родственников, четверо решили добираться до пунктов назначения самостоятельно, наземным транспортом.

Сахалинская область третий день находится под влиянием мощного циклона, который принес в регион метели и сильные снегопады. Закрыты дороги на юге Сахалина и в пригороде Южно-Сахалинска, не работает аэропорт.

Два морских порта приостановили работу, закрыта паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ, а также не осуществляются морские грузопассажирские перевозки между Сахалином и Курильскими островами.