"Теперь "СберТройка" подключила к билетной системе и троллейбусы по маршруту №5", — сообщил собеседник агентства в пятницу.

Ранее жители Петрозаводска могли пользоваться картой "Тройка" только при оплате проезда в автобусах на ряде маршрутов. Эта возможность появилась у них в октябре 2021 года.

"Внедрение единой билетной системы на базе карты "Тройка" — наше совместное решение с главой Республики Карелия. С момента ее запуска на автобусах Петрозаводска оплата "Тройкой" стала востребованной услугой. В рамках заседаний Госсовета по транспорту под председательством президента РФ была обозначена задача по развитию мультимодального билета на транспорте, над которой мы сейчас активно работаем вместе с регионами", — привели в ведомстве слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Со дня запуска "Тройки" в Карелии жители региона получили 1,5 тыс. карт "Тройка" с уникальным дизайном.

Компания "СберТройка" запустила единую билетную систему на базе столичной карты "Тройка" в 13 регионах России.