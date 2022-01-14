"Сейчас мы вышли как ведомство с предложением о продлении этой меры — по приостановке требования QR-кодов в коллективных средствах размещения... Но принимать такое решение будет губернатор, поэтому я пока не знаю, какое оно будет", — сказал Пятовский.

Министр также напомнил, что в настоящее время в регионе сняты ограничения по времени работы для баров и кафе. Вместе с тем, по его словам, "если эпидемиологическая обстановка будет меняться, эти запреты могут быть вновь введены".

Как сообщалось, об отложении ввода QR-кодов и предъявления ПЦР-тестов для заселения в гостиницы завил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв 15 ноября 2021 года в ходе церемонии открытия сезона горнолыжного курорта Шерегеш. Впоследствии Цивилёв неоднократно отмечал, что данная мера призвана, главным образом, поддержать развитие горнолыжного курорта.