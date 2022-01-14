В сравнении с "доковидным" 2019 годом показатель вырос втрое (тогда было обслужено 338,8 тыс. пассажиров).

В тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров вошли авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот" и "ЮТэйр". В целом на рейсах в Геленджик они перевезли более 627,5 тыс. человек.

Самыми востребованными направлениями полетов у пассажиров аэропорта стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.

"Прошлый год стал рекордным для аэропорта Геленджик по количеству обслуженных пассажиров. Были открыты новые направления, в расписании появились субсидируемые региональные рейсы, перевозчики расширяли маршрутную сеть и увеличивали число перелетов на действующих направлениях. Так, в сравнении с 2020 годом пассажиропоток на рейсах в Москву вырос на 92 %, в Санкт-Петербург — на 98 %. В первом квартале 2022 года мы переведем операционную деятельность в новый аэровокзальный комплекс, строительство которого завершено в декабре 2021 года", — отметил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко, слова которого приведены в сообщении.

Как сообщалось, в декабре прошлого года ООО "Аэропорт Геленджик" завершило строительство нового аэровокзального комплекса. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. Площадь терминала — порядка 16,7 тыс. кв. метров, пропускная способность — 890 пассажиров в час (пропускная способность действующего терминала — 400 пассажиров в час). В ближайшие годы в его развитие планируется доинвестировать 2 млрд рублей .

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

ВТБ и Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у группы "БазЭл Аэро" (теперь называется "Аэродинамика") в апреле 2018 года.