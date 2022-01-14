При этом он отметил, что "сотрудники ЛОП в аэропорту Алматы несут службу в усиленном режиме".
"Обеспечивается охрана общественного порядка и сохранность багажа, а также проводится работа по выявлению лиц, находящихся в розыске. Кроме того, на линии досмотра в первую очередь осуществляется проверка на выявление запрещенных предметов", — отметил Талипов.
Кроме того, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства республики иностранными гражданами и лицами без гражданства.
В настоящее время вход в терминал разрешен только для вылетающих пассажиров. Проводится досмотр авиапассажиров и багажа.
В ночь на 6 января в ходе массовых беспорядков на аэропорт Алматы было совершено нападение. Воздушная гавань была разгромлена, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов. Аэропорт возобновил работу 13 января.