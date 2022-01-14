«Правительство Словении издало постановление, согласно которому международные путешественники, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны предъявить при въезде ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки. Также непривитые туристы могут въехать с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного не ранее чем за 24 часа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, власти сократили карантин с 10 до семи дней. «Лицо, помещенное полицией на самоизоляцию при въезде в Словению, может досрочно прекратить карантин с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного на пятый день», — пояснили в пресс-службе.

Как отмечают в правительстве Словении, для вакцинированных туристов правила остаются прежними. Словения принимает российских туристов, привитых от коронавируса «Спутником V». С момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Сертификат вакцинации должен быть в цифровом или бумажном формате и с QR-кодом на английском языке. Детям до 12 лет сертификат не потребуется.

В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе в течение 180 дней и сертификат о вакцинации хотя бы одним компонентом «Спутника» или одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Перед поездкой всем пассажирам нужно заполнить протокол путешествий. Путешествующим по суше автобусом, поездом или машиной форму заполнять не надо.